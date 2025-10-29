Greattown A gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Greattown A gab am 27.10.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Greattown A hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,10 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,040 CNY je Aktie gewesen.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 86,47 Prozent auf 348,8 Millionen CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 2,58 Milliarden CNY gelegen.

Redaktion finanzen.at