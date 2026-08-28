Greattown A stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Greattown A hat am 27.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Greattown A in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 56,49 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 398,1 Millionen CNY. Im Vorjahresviertel waren 914,9 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at