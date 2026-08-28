Greattown B gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Greattown B präsentierte in der am 27.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 53,76 Prozent auf 58,5 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 126,5 Millionen USD gelegen.

Redaktion finanzen.at