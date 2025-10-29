Greattown B öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Greattown B ließ sich am 27.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Greattown B die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Greattown B hat ein EPS von 0,01 USD vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,010 USD auf dem gleichen Niveau gelegen.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 48,7 Millionen USD – eine Minderung von 86,45 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 359,8 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at