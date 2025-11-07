Greaves Cotton präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Greaves Cotton hat am 04.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 1,12 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,140 INR je Aktie generiert.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Greaves Cotton in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15,62 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 8,15 Milliarden INR im Vergleich zu 7,05 Milliarden INR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at