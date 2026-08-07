Greaves Cotton stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Greaves Cotton äußerte sich am 04.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,11 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,42 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 9,74 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7,45 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at