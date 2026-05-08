Greaves Cotton verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Greaves Cotton präsentierte am 06.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,97 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,03 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 10,00 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 8,23 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 4,60 INR beziffert, während im Vorjahr 2,51 INR je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 34,37 Milliarden INR – ein Plus von 17,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Greaves Cotton 29,14 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at