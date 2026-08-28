Gree Electric gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Gree Electric lud am 26.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,29 CNY gegenüber 1,53 CNY im Vorjahresquartal.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 16,77 Prozent zurück. Hier wurden 46,59 Milliarden CNY gegenüber 55,98 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at