Gree Electric legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Gree Electric lud am 28.04.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,09 CNY, nach 1,85 CNY im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1,08 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 42,62 Milliarden CNY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 43,08 Milliarden CNY ausgewiesen.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 5,20 CNY für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 5,83 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Gree Electric mit einem Umsatz von insgesamt 170,45 Milliarden CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 189,16 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren, um -9,89 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at