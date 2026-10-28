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28.10.2026 06:31:29
Gree Electric legte Quartalsergebnis vor
Gree Electric ließ sich am 26.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Gree Electric die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,72 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,26 CNY erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 7,90 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 36,87 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 40,03 Milliarden CNY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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