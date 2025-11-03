Gree Electric verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Gree Electric hat am 31.10.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,26 CNY. Im Vorjahresviertel waren 1,42 CNY je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat Gree Electric mit einem Umsatz von insgesamt 40,03 Milliarden CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 47,13 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren, um 15,06 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at