Gree öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Gree hat am 13.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS lag bei 3,96 JPY. Im letzten Jahr hatte Gree einen Gewinn von -0,320 JPY je Aktie eingefahren.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 11,25 Prozent auf 12,97 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 14,62 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at