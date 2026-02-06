Gree präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Gree hat am 05.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,89 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 15,19 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Gree mit einem Umsatz von insgesamt 12,71 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15,58 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 18,44 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at