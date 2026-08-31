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31.08.2026 06:31:29
Gree Real Estate: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Gree Real Estate stellte am 29.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 35,84 Prozent auf 526,6 Millionen CNY. Im Vorjahresviertel hatte Gree Real Estate 820,7 Millionen CNY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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