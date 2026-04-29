Gree Real Estate: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Gree Real Estate äußerte sich am 28.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,02 CNY beziffert, während im Vorjahresquartal -0,050 CNY je Aktie in den Büchern standen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Gree Real Estate in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 20,77 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 703,9 Millionen CNY. Im Vorjahresviertel waren 888,4 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at