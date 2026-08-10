Gree vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Gree ließ sich am 07.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Gree die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 12,68 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,72 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Gree im vergangenen Quartal 12,88 Milliarden JPY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 7,84 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Gree 13,98 Milliarden JPY umsetzen können.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 23,82 JPY. Im Vorjahr hatte Gree 6,98 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 10,13 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz von 57,11 Milliarden JPY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufene Geschäftsjahr bei 51,32 Milliarden JPY.

Redaktion finanzen.at