Gree: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Gree hat am 11.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf 0,07 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 6,29 JPY je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Gree 11,88 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 6,96 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 12,77 Milliarden JPY umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at