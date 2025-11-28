Greek Organisation of Football Prognostics gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Greek Organisation of Football Prognostics äußerte sich am 25.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,21 USD. Im Vorjahresviertel hatte Greek Organisation of Football Prognostics 0,180 USD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 378,4 Millionen USD – ein Plus von 11,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Greek Organisation of Football Prognostics 340,9 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at