Greek Organisation of Football Prognostics hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Greek Organisation of Football Prognostics gab am 16.03.2023 die Zahlen für das am 31.12.2022 abgelaufene Quartal bekannt.

Greek Organisation of Football Prognostics hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,861 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,220 EUR je Aktie gewesen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 8,50 Prozent auf 540,9 Millionen EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 498,5 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 1,67 EUR beziffert. Im Vorjahr hatte Greek Organisation of Football Prognostics 0,708 EUR je Aktie verdient.

Umsatzseitig wurden 1,94 Milliarden EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte Greek Organisation of Football Prognostics 1,54 Milliarden EUR umgesetzt.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 1,16 EUR geschätzt. Auf der Umsatzseite hatten sie mit 1,97 Milliarden EUR gerechnet.

Redaktion finanzen.at