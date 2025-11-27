Greek Organisation of Football Prognostics präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Greek Organisation of Football Prognostics ließ sich am 25.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Greek Organisation of Football Prognostics die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,36 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Greek Organisation of Football Prognostics 0,330 EUR je Aktie erwirtschaftet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4,36 Prozent auf 323,8 Millionen EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 310,3 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at