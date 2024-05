Greek Organisation of Football Prognostics stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Greek Organisation of Football Prognostics hat sich am 29.05.2024 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2024 beendeten Quartals geäußert.

Es stand ein EPS von 0,31 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Greek Organisation of Football Prognostics noch ein Gewinn pro Aktie von 0,330 EUR in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2,73 Prozent auf 293,0 Millionen EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 285,2 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at