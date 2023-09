Greek Organisation of Football Prognostics veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Greek Organisation of Football Prognostics hat am 04.09.2023 die Bücher zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,294 EUR, nach 0,225 EUR im Vorjahresvergleich.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 12,67 Prozent auf 498,1 Millionen EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 442,1 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at