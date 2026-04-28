Real Estate Aktie
WKN DE: A0ES5S / ISIN: AU000000RNC6
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28.04.2026 15:23:20
Greek police hunt for alleged 89-year-old shooter on the run
Greek police are looking for a gunman, reportedly aged 89, who opened fire on a social security office and a courthouse in central Athens, wounding several, local media reports say.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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