Green Bonds mit Reform der Verrechnungssteuer fördern

Während in Luxemburg schon mehr als 1'300 Green Bonds emittiert wurden, sind es in der Schweiz erst 75. Der Grund: Die Verrechnungssteuer vertreibt das Geschäft aus der Schweiz ins Ausland. Mit der Reform, über welche die Schweizer Bevölkerung am 25. September 2022 abstimmt, könne das korrigiert werden, schreibt Nicholas John von der Schweizerischen Bankiervereinigung.