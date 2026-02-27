Green Brick Partners: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Green Brick Partners hat am 25.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,78 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,31 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Green Brick Partners mit einem Umsatz von insgesamt 552,6 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 567,3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 2,59 Prozent verringert.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 7,07 USD beziffert. Im Vorjahr hatten 8,45 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Green Brick Partners mit einem Umsatz von insgesamt 2,10 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,10 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um -0,02 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at