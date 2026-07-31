Green Brick Partners: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Green Brick Partners lud am 29.07.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS belief sich auf 1,70 USD gegenüber 1,85 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal hat Green Brick Partners 493,8 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 10,07 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 549,2 Millionen USD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at