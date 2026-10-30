Green Brick Partners verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Green Brick Partners stellte am 28.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,35 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,77 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 10,20 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 499,1 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 448,2 Millionen USD.

Redaktion finanzen.at