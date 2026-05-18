Green Aktie
WKN DE: A114R0 / ISIN: KYG4164T1031
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18.05.2026 17:50:43
Green Court Reduces New Oriental Education Stake, According to Recent SEC Filing
According to its SEC filing dated May 11, 2026, Green Court Capital Management Ltd reduced its holdings in New Oriental Education & Technology Group (NYSE:EDU)by 138,300 shares. At quarter-end, the remaining stake was valued at $16.62 million, with the change reflecting both share sales and market price shifts.This sale reduces the EDU position to 15.37% of Green Court’s 13F assets under management as of March 31, 2026Top holdings after the filing:Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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