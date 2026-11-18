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18.11.2026 06:31:28
Green Cross: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Green Cross hat am 16.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.
Das EPS wurde auf 1857,00 KRW beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Green Cross 202,00 KRW je Aktie verdient.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 702,26 Milliarden KRW – das entspricht einem Minus von 4,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 736,86 Milliarden KRW in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
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