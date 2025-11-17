Green Cross: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Green Cross hat am 14.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Green Cross hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 202,00 KRW je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -24,000 KRW je Aktie gewesen.

Beim Umsatz wurden 736,86 Milliarden KRW gegenüber 609,98 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at