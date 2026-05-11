Green Cross gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Green Cross hat am 08.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 1754,15 KRW beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2602,00 KRW je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 435,50 Milliarden KRW beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 383,78 Milliarden KRW umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at