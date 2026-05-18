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18.05.2026 06:31:29
Green Cross gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Green Cross gab am 15.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Green Cross hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 381,00 KRW je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 65,00 KRW je Aktie gewesen.
Im abgelaufenen Quartal hat Green Cross 534,77 Milliarden KRW umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 8,13 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 494,58 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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