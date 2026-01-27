27.01.2026 06:31:28

Green Cross hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Green Cross präsentierte am 26.01.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Green Cross hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 9385,28 KRW je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -2392,000 KRW je Aktie gewesen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 12,91 Prozent auf 497,75 Milliarden KRW aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 440,85 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Analysten hatten einen Verlust je Aktie von 3201,460 KRW prognostiziert, während der Umsatz bei 482,22 Milliarden KRW erwartet worden war.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 2229,230 KRW je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren -2303,000 KRW je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 1 991,28 Milliarden KRW – ein Plus von 18,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Green Cross 1 679,89 Milliarden KRW erwirtschaftet hatte.

Insgesamt hatten Analysten für das Gesamtjahr einen Gewinn von 5083,02 KRW je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 1 949,61 Milliarden KRW taxiert.

