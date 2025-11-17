Green Cross mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Green Cross lud am 14.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 202,00 KRW, nach -22,000 KRW im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 736,86 Milliarden KRW – ein Plus von 20,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Green Cross 609,98 Milliarden KRW erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at