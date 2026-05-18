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18.05.2026 06:31:29
Green Cross präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Green Cross hat am 15.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.
Das EPS lag bei -380,00 KRW. Ein Jahr zuvor waren 66,00 KRW je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8,13 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 534,77 Milliarden KRW ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 494,58 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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