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18.11.2026 06:31:28
Green Cross präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Green Cross hat am 16.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1857,00 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 202,00 KRW erwirtschaftet worden.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 702,26 Milliarden KRW – eine Minderung von 4,70 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 736,86 Milliarden KRW eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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