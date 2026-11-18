Green Cross hat am 16.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1857,00 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 202,00 KRW erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 702,26 Milliarden KRW – eine Minderung von 4,70 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 736,86 Milliarden KRW eingefahren.

Redaktion finanzen.at