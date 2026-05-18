Green Cross: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Green Cross lud am 15.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 381,00 KRW. Im Vorjahresquartal waren 65,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 534,77 Milliarden KRW vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 494,58 Milliarden KRW in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at