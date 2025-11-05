|
05.11.2025 06:31:28
Green Cross stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Green Cross stellte am 03.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 1360,54 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2915,00 KRW je Aktie generiert.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 31,11 Prozent auf 609,50 Milliarden KRW aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 464,87 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.
