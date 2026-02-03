Green Cross stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Green Cross hat sich am 02.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 1679,11 KRW. Im Vorjahresquartal waren 1817,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 619,49 Milliarden KRW vermeldet – das entspricht einem Plus von 9,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 565,10 Milliarden KRW in den Büchern standen.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 750,020 KRW vermeldet. Im Vorjahr waren 529,00 KRW erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 11,19 Prozent auf 2 451,48 Milliarden KRW. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2 204,86 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at