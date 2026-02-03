03.02.2026 06:31:28

Green Cross stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Green Cross hat am 02.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Green Cross hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 1679,11 KRW je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1817,00 KRW je Aktie gewesen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Green Cross in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,62 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 619,49 Milliarden KRW im Vergleich zu 565,10 Milliarden KRW im Vorjahresquartal.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -750,020 KRW. Im Vorjahr waren 529,00 KRW je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Green Cross mit einem Umsatz von insgesamt 2 451,48 Milliarden KRW abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 2 204,86 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren, um 11,19 Prozent gesteigert.

