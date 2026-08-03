Green Cross: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Green Cross lud am 31.07.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS belief sich auf 171,14 KRW gegenüber 3329,00 KRW je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde auf 421,20 Milliarden KRW beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 15,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 500,26 Milliarden KRW umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at