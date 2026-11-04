Green Cross: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Green Cross hat am 02.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 19013,33 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1397,00 KRW erwirtschaftet worden.

Das vergangene Quartal hat Green Cross mit einem Umsatz von insgesamt 522,10 Milliarden KRW abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 609,49 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren, um 14,34 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at