Green Cross ließ sich am 16.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Green Cross die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1858,00 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 202,00 KRW erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 4,70 Prozent auf 702,26 Milliarden KRW. Im Vorjahresviertel hatte Green Cross 736,86 Milliarden KRW umgesetzt.

Redaktion finanzen.at