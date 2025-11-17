Green Cross zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Green Cross ließ sich am 14.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Green Cross die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 202,00 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -24,000 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Green Cross hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 736,86 Milliarden KRW abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 20,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 609,98 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at