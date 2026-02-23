Green Aktie
WKN DE: A114R0 / ISIN: KYG4164T1031
|
23.02.2026 10:55:00
Green deals are being postponed, so Honeywell just shaved $500 million off a chemicals acquisition
Honeywell International on Monday received a 26% discount on its deal to acquire a business tied to the struggling chemicals industry.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
