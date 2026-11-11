Green Dot A öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Green Dot A hat am 09.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,13 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,560 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 21,47 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 494,8 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 601,1 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at