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18.03.2026 06:31:28
Green Dot A: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Green Dot A hat am 16.03.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Green Dot A vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,84 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,090 USD je Aktie erwirtschaftet.
Im abgelaufenen Quartal hat Green Dot A 522,6 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 14,86 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 455,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 1,790 USD. Im Vorjahr hatten -0,500 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 2,08 Milliarden USD gegenüber 1,72 Milliarden USD im Vorjahr ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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