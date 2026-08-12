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12.08.2026 06:31:29
Green Dot A stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Green Dot A stellte am 10.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,04 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,850 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 18,19 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 595,9 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 504,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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