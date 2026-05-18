Green Earth Institute: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Green Earth Institute präsentierte am 15.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS lag bei -5,91 JPY. Ein Jahr zuvor waren -1,110 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 176,2 Millionen JPY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 10,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 197,5 Millionen JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at