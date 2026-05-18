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18.05.2026 06:31:29
Green Earth Institute: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Green Earth Institute präsentierte am 15.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.
Das EPS lag bei -5,91 JPY. Ein Jahr zuvor waren -1,110 JPY je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz wurde auf 176,2 Millionen JPY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 10,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 197,5 Millionen JPY umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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