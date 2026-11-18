Green Earth Institute hat am 16.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS belief sich auf 50,07 JPY gegenüber 33,38 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,01 Prozent auf 767,9 Millionen JPY. Im Vorjahresviertel hatte Green Earth Institute 767,9 Millionen JPY umgesetzt.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 15,59 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatte Green Earth Institute ein EPS von 11,27 JPY je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahr hat Green Earth Institute im abgelaufenen Geschäftsjahr Umsatzeinbußen von 3,07 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1,04 Milliarden JPY. Im Vorjahr waren 1,08 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at